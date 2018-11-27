2018-11-27T06:19:29+03:00
Общество

«Хороший директор на вес золота»: народный артист Калягин просит губернатора Травникова разобраться с ситуацией в «Глобусе»

Народный артист Александр Калягин вступился за директора театра «Глобус» Елену Алябьеву
Надежда ЯРКОВА
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Нароодный артист обратился к губернатору Травникову, чтобы тот разобрался с ситуацией в новосибирском "Глобусе".Нароодный артист обратился к губернатору Травникову, чтобы тот разобрался с ситуацией в новосибирском "Глобусе".Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист России Александр Калягин написал обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову в связи с ситуацией в новосибирском театре «Глобус».

— Меня удивляет это полное пренебрежение интересами известного в стране театра, прославившегося своими спектаклями, активно и успешно работающего. И все успехи театра — это результат профессиональной работы Елены Алябьевой, директора, сумевшего завоевать авторитет и уважение всего коллектива. Хороший директор на вес золота везде, думаю, что и в Новосибирской области профессиональных и опытных руководителей, тоже немного. И поэтому, их надо беречь и с ними считаться, — говорится в письме Калягина к Травникову.

Он также добавил, что, хотя министр культуры Новосибирской области Игоря Решетников и отменил свое решение, но оставить без внимания такой прецедент нельзя.

— Если честно, я не уверен, что, во-первых, он исчерпан до конца, а, во- вторых, за ним могут последовать и другие, — выразил беспокойство по поводу произошедшего народный артист.

Напомним, 25 ноября на общем собрании коллектива театра «Глобус» было объявлено об увольнении директора Елены Алябьевой и о замене ее экс-депутатом заксобрания от ЛДПР Виктора Старкова, который не имеет отношения к театрам. Это вызвало большой диссонанс в коллективе театра, который был не согласен с новым назначением. Работники театра «Глобус» написали коллективное письмо к губернатору области Андрею Травникову с просьбой разобраться с ситуацией.

В письме Калягин отмечает заслуги нынешнего директора "Глобуса" Елены Алябьевой. Фото: vk.com/globus_theatre.

В письме Калягин отмечает заслуги нынешнего директора "Глобуса" Елены Алябьевой. Фото: vk.com/globus_theatre.

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