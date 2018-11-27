Опасное курение: женщина погибла в сгоревшей квартире на Зорге

СЕГОДНЯ 04:21 2018-11-27T04:23:18+03:00

Пожар случился в прошедшие выходные в одной из квартир жилого дома по улице Зорге

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства смерти женщины, погибшей в загоревшейся квартире.

— В воскресенье, 25 ноября около 22 часов ночи, после тушения пожара в квартире в доме по улице Зорге Кировского района было найдено тело 73-летней женщины, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. — По предварительным данным, причиной пожара назвали неосторожность при курении.

По данному факту следователи проводят уголовно-процессуальную проверку.

— Также назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.