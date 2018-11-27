2018-11-27T03:35:13+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 27 ноября будет мороз до минус 10 градусов

Какая погода ждет новосибирцев во вторник, 27 ноября
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня будет до минус 10 градусов днем.Сегодня будет до минус 10 градусов днем.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет морозно, до минус 10 градусов, днем небольшой снег.

— Во вторник, 27 ноября в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью и днем в отдельных районах небольшой снег, ночью и утром при прояснениях изморозь. На дорогах местами гололед. Температура днем составит минус 8-10 градусов, к ночи опустится до минус 12-14 градусов, — сообщается на сайте новосибирского Гидрометцентра. — Ветер будет юго-западный со скоростью 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, ночью по юго-востоку и днем по западу местами умеренный снег, метели. Ночью и утром при прояснениях изморозь, на дорогах местами гололедица. Дневная температура будет в пределах минус 7-12 градусов, ночная около минус 11-16 градусов, при прояснениях возможно понижение до минус 23 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам днем небольшой снег. Днем будет прохладно до минус 7 градусов, к ночи похолодает, но незначительно, до минус 8 градусов. В течение недели погода сильно не изменится, похолодание до минус 20 градусов ожидается к выходным.

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