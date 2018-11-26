Джигурда уже не тот: новосибирцев удивил мужчина в огромной меховой шапке

СЕГОДНЯ 15:33 2018-11-26T15:33:59+03:00

Пользователи соцсетей сравнили мужчину с Хоттабычем и Джигурдой

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В группе ВКонтакте «Мода новосибирского метро» появилась фотография седобородого мужчины в пышной меховой шапке.

Необычный пассажир был одет в длинный зимний пуховик, объемную шапку из меха, а на ремешке на шее у него висела фотокамера.

Оставить такого экстравагантного персонажа без внимания пассажиры метрополитена просто не смогли.

В комментариях под фотографией сибиряки строят свои гипотезы на счет необычного внешнего вида мужчины.

— Хоттабыч жив! — ликуют одни.

— Седой Хагрид, — предполагают другие.

— Джигурда уже не тот, — сокрушаются третьи.