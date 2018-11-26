Джигурда уже не тот: новосибирцев удивил мужчина в огромной меховой шапке
Пользователи соцсетей сравнили мужчину с Хоттабычем и Джигурдой
Фото: https://vk.com/subwaynsk
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В группе ВКонтакте «Мода новосибирского метро» появилась фотография седобородого мужчины в пышной меховой шапке.
Необычный пассажир был одет в длинный зимний пуховик, объемную шапку из меха, а на ремешке на шее у него висела фотокамера.
Оставить такого экстравагантного персонажа без внимания пассажиры метрополитена просто не смогли.
В комментариях под фотографией сибиряки строят свои гипотезы на счет необычного внешнего вида мужчины.
— Хоттабыч жив! — ликуют одни.
— Седой Хагрид, — предполагают другие.
— Джигурда уже не тот, — сокрушаются третьи.