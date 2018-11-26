Таинственное исчезновение: пропавшего лиса нашли спустя три часа в его же вольере

СЕГОДНЯ 15:24 2018-11-26T15:30:03+03:00

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Хитрый домашний лис Инти заставил своих хозяев хорошенько попереживать. Полугодовалый зверек живет в закрытом вольере во дворе, в коттеджном поселке рядом с Пашино. Накануне вечером он был на месте, но в 23 часа, когда хозяйка Татьяна пришла его покормить, лис пропал.

— Мы видели следы за вольером, внутри же — никого, в будке пусто, подкопов нет. Он бы может и перелез по сетке — но вверху крытая крыша. Вольер заперт на щеколду. Волшебство какое-то, — недоумевает Татьяна. Но самое интересное началось дальше.

Хозяева пошли за ограду долго звали лисенка, искали следы. Рядом находится лес, думали уже туда Инти убежал. На всякий случай распространили сообщение в социальных сетях: «Пропал домашний лис, был без ошейника». Ночь ожидалась бессонная — где же тут уснешь, когда любимец пропал.

Но решение проблемы нашлось само собой. В два часа ночи Татьяна решила проверить вольер, и не зря — внутри, как ни в чем не бывало, сидел лис.

— Делал вид, будто бы никуда не уходил, — рассказывает хозяйка.

Где же спрятался рыжий хитрец или как пролез наружу, теперь уже не узнаешь.

Лисенку всего полгода.Фото: соцсети

Фото: соцсети