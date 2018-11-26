«Устали от налогов и цен»: новосибирский француз прокомментировал акцию с жидким навозом в Париже

СЕГОДНЯ 12:44 2018-11-26T12:44:07+03:00

Иностранцы, недовольные ростом цен на бензин, устраивают акции протеста. Во время очередного митинга они облили жидким навозом здание муниципалитета

Изменить размер текста: A A

Французы протестуют. Люди, недовольны колоссальными ценами на топливо, выходят на улицы. В сеть попадают видеоролики с акциями протеста. На некоторых видно, как машины обливают темной жижей здание в Париже. Судя по подписям, это – навоз.

- Большинство протестующих - нормальные рабочие, уставшие от роста цен. Правительство Макрона решило ввести новые налоги на бензин, и это вызвало протест. Налоги во Франции – итак одни из самых высоких в мире, рабочие устали снижать свой уровень жизни. В то же время президент Макрон снижает налоги для высшего класса, - прокомментировал Радио «Комсомольская правда» Жан-Марк Лаже, французский художник, проживающий в Новосибирске. - Я думаю, Макрон уже не вернется к этой реформе, иначе будет все больше забастовок и протестов, это может парализовать страну.

По словам Жан-Марка, перед волной протестов цена бензина достигла уже 1,66 евро за литр. То есть 125 рублей.

- Основная идея Макрона - увеличить налог, чтобы сократить загрязнения и улучшить экологию. Но французское население знает, что это не поможет экологии, - пояснил наш собеседник.

По мнению художника, людей, устроивших такую «грязную» акцию, наказывать не будут.

- Обычно против протестующих ничего не происходит. Или, может быть, какой-то представитель может сесть в тюрьму на один день, - предполагает Жан-Марк. Также он добавил, что ролики с акцией, вероятно, запрещены к трансляции в средствах массовой информации. - Думаю, правительство ввело цензуру на это видео, потому что я не могу найти его во французских СМИ.