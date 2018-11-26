2018-11-26T10:34:01+03:00
Общество

«Реагенты ботинок съели»: новосибирцев повеселил парень в одном ботинке

Пассажиров новосибирского метро озадачил молодой человек в одном ботинке
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирцев обескуражил парень в одном ботинке, который встретился в метро. Фото: vk.com/subwaynsk.Новосибирцев обескуражил парень в одном ботинке, который встретился в метро. Фото: vk.com/subwaynsk.
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На днях в метро встретился пассажир с одним ботинком, на второй ноге у него красовался носок. Необычное фото сделали очевидцы в новосибирском метро Новосибирска.

На фото молодой человек одетый по-зимнему тепло по какой-то причине ехал в метро в одном ботинке. Вместо второго на ноге красуется теплый носок. Такое неординарное ношение обуви вызвало споры среди комментаторов. Кто-то шутит, кто-гадает, что стало причиной, что парень отправился в метро в одном ботинке. Вот что об этом думают сибиряки:

— Черная пятница, говорили они…Скидки 50 %, — пишет один.

— Когда сходил за новыми ботинками, но денег хватило только на один, — добавляет второй.

— Реагенты ботинок съели, — шутит третий.

— Да гипс у парня, — добавляет четвертый.

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