Новосибирский министр культуры опроверг, что фрезеровщик станет директором театра "Глобус"

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-26T09:29:56+03:00

Виктор Старков то должен стать директором театра, то не должен. Ситуацию разъясняют в новосибирском минкульте.

Изменить размер текста: A A

Сегодня в правительстве Новосибирской области министр культуры Игорь Решетников прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг театра «Глобус», где поднялся шум по-поводу внезапной смены деректора.

— 20 числа была встреча с Еленой Владимировной Алябьевой, мы разговаривали о финансово-хозяйственной деятельности, о проблемах, которые есть, и на этом все. Никаких документов, приказов, распоряжений — ничего не было. Вы прекрасно понимаете, что если бы было желание кого-то поставить и снять, зная мой характер, это было бы и 20 числа, — заявил Игорь Решетников.

По словам министра, у него есть договоренность с Еленой Алябьевой о встрече по тем же вопросам в декабре. Вопросы к директору связаны с федеральными средствами, подготовкой театра к зиме, но в министерстве есть уверенность, что все они будут разрешены.

— Есть ли вероятность, что директором театра «Глобус» станет Виктор Старков? — задали прямой вопрос Игорю Решетникову.

— Нет, такой вероятности нет, — ответил министр. — Вопрос о смене директора не стоит. Никаких изменений не планируется, никто не будет никого назначать, все будут работать, как и работали, и творческая составляющая не должна из-за всего этого страдать.

Напомним, ранее заявлялось, что на должность директора претендует Старков - экс-депутат заксобрания от ЛДПР, начинавший свою трудовую деятельность с должности фрезеровщика.

Также министр пояснил, почему не разъяснил ситуацию оперативно:

— Были выходные, я был на учебе. Стараюсь не забивать голову социальными сетями. Узнал, когда позвонили.

Добавим, что по официальной информации, кадровые решения по театру «Глобус» будут приняты после детального анализа ситуации.