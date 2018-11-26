2018-11-26T08:08:51+03:00
Происшествия

Убийство в День матери: в Новосибирске женщина зарезала своего сына за замечания о пьянстве

Печальный инцидент произошел в День матери, 25 ноября в Ленинском районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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В День матери женщина воткнула нож в шею своему сыну, убив его.В День матери женщина воткнула нож в шею своему сыну, убив его.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело: в доме найдено тело 30-летнего мужчины.

— Это случилось вечером в воскресенье, 25 ноября, в доме, который находится в переулке Порт-Артурский Ленинского района. Там находился 30-летний мужчина и его 53-летняя мать. На протяжении длительного времени женщина употребляла алкогольные напитки, и ее сын, в связи с этим делал ей замечания. В очередной раз между матерью и сыном произошел конфликт, она взяла нож и когда сын отвернулся, ударила его в шею, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области. — От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время с женщиной общаются следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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