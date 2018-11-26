«Мамочка, хочу кушать»: пьяная мать отказалась от бесплатного обеда голодному ребенку

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-26T10:11:13+03:00

Женщина игнорировала просьбы ребенка покормить его, когда стояла в кафе с подружками. Стоп-кадр с видео "Инцидент.Новосибирск". Фото: СОЦСЕТИ

Ребенок просил у мамы кушать, а она отталкивала его от себя, продолжая общаться с подругами

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В одном из кафе Новосибирска сняли видео о голодном ребенке. Мальчик очень хотел есть, а его родительница не обращала на это внимание.

— Утро воскресенья. К нам в кафе на улице Зыряновская зашли три девушки и мальчик примерно 5-7 лет. От девушек исходил запах алкоголя. Маленький мальчик очень долго, минут 10, говорил: «Мамочка, хочу кушать», даже пожалуйста говорил. А мама просто отталкивала ребенка в сторону и не отвечала ему ничего, — описали ситуацию очевидцы в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На предложение работников кафе накормить ребенка от заведения бесплатно, услышали в ответ: «От чурок нам ничего не надо». После чего, побыв еще немного в кафе, женщины с ребенком ушли. Видимо, заходили просто погреться.

— Очередная «яжемать», — пишет один.

— Как можно быть такой, — добавляет второй.

— Печально видеть такие истории, ужасно! А помочь никто не может и не хочет! И это пугает, ведь мы же люди, а не звери, - сочувствует третий.

— Я, чужой человек, чуть не плача читаю это, ребенок кушать хотел… А если ей до него дела нет, до чужих-то тем более, — переживает четвертый.