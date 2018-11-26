«Мамочка, хочу кушать»: пьяная мать отказалась от бесплатного обеда голодному ребенку
В одном из кафе Новосибирска сняли видео о голодном ребенке. Мальчик очень хотел есть, а его родительница не обращала на это внимание.
— Утро воскресенья. К нам в кафе на улице Зыряновская зашли три девушки и мальчик примерно 5-7 лет. От девушек исходил запах алкоголя. Маленький мальчик очень долго, минут 10, говорил: «Мамочка, хочу кушать», даже пожалуйста говорил. А мама просто отталкивала ребенка в сторону и не отвечала ему ничего, — описали ситуацию очевидцы в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
На предложение работников кафе накормить ребенка от заведения бесплатно, услышали в ответ: «От чурок нам ничего не надо». После чего, побыв еще немного в кафе, женщины с ребенком ушли. Видимо, заходили просто погреться.
— Очередная «яжемать», — пишет один.
— Как можно быть такой, — добавляет второй.
— Печально видеть такие истории, ужасно! А помочь никто не может и не хочет! И это пугает, ведь мы же люди, а не звери, - сочувствует третий.
— Я, чужой человек, чуть не плача читаю это, ребенок кушать хотел… А если ей до него дела нет, до чужих-то тем более, — переживает четвертый.
Съемка из кафе: мама отказывается кормить ребенка.