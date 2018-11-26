Пропавшего в Новосибирске 13-летнего подростка нашли: его узнали по ориентировке
В Новосибирске неравнодушные сибиряки помогли найти пропавшего на прошлой неделе подростка.
Напомним, 13-летний Печорский Владислав ушел из дома 23 ноября в Искитимском районе на стации Евсино, с улицы Гагарина. О подростке ничего не было известно три дня. Волонтеры разных организаций расклеивали и распространяли в сети ориентировки с фотографиями мальчика.
И все-таки в воскресенье, 25 ноября его нашли.
— Печерский Владислав найден, жив! Везем домой. Спасибо очевидцу, сообщившему местонахождение ребенка. Друзья, в ориентировках сила! Не ленитесь делать репосты, — написали в содружестве волонтеров «ДоброСпас- Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».