2018-11-26T06:07:11+03:00
Общество

Пропавшего в Новосибирске 13-летнего подростка нашли: его узнали по ориентировке

13-летнего школьника Владислава Печорского узнали по ориентировке и сообщили волонтерам
Надежда ЯРКОВА
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Пропавшего школьника нашли и вернули домой. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск".Пропавшего школьника нашли и вернули домой. Фото: "ДоброСпас-Новосибирск".
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В Новосибирске неравнодушные сибиряки помогли найти пропавшего на прошлой неделе подростка.

Напомним, 13-летний Печорский Владислав ушел из дома 23 ноября в Искитимском районе на стации Евсино, с улицы Гагарина. О подростке ничего не было известно три дня. Волонтеры разных организаций расклеивали и распространяли в сети ориентировки с фотографиями мальчика.

И все-таки в воскресенье, 25 ноября его нашли.

— Печерский Владислав найден, жив! Везем домой. Спасибо очевидцу, сообщившему местонахождение ребенка. Друзья, в ориентировках сила! Не ленитесь делать репосты, — написали в содружестве волонтеров «ДоброСпас- Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

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