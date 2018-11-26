2018-11-26T06:07:33+03:00
Общество

«Ужас и шрам на лице на всю жизнь»: сибирячке изуродовало лицо взорвавшейся бутылкой шампанского

Бутылки шампанского стояли на столе при комнатной температуре и неожиданно взорвались
Надежда ЯРКОВА
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Пожелавшая остаться анонимом женщина поделилась фото с последствиями от взорвавшихся бутылок шампанского. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Пожелавшая остаться анонимом женщина поделилась фото с последствиями от взорвавшихся бутылок шампанского. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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От лопнувших на столе бутылок шампанского пострадала жительница Новосибирска: сообщение о таком нестандартном ЧП появилось в воскресенье, 25 ноября в соцсетях.

— Вчера вечером дома взорвались две бутылки шампанского, купленные в Ленте на Большевистской. Стояли при комнатной температуре на столе. Хорошо, что детей не было рядом, пострадал человек и ремонт... Чек не сохранился. Первый раз такое... Ужас и шрам на лице на всю жизнь, — написала пожелавшая остаться неизвестной подписчица в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Рассказ и фото залитого кровью лица вызвали жаркие споры среди комментаторов, поскольку многие считают, что это фейк, обман. Вот что пишут о случившемся новосибирцы:

— Ерунда какая-то, на вброс похоже. Анонимно, да и вообще, у нее глаз кровью залило, которая уже запеклась, а она снимает, вместо того, чтобы обрабатывать, — пишет один.

— На развод больше смахивает...что после того как все случилось, она кинулась фотографироваться?! Да шоковое состояние как минимум...ну скорую бы вызвала...в ванную бы побежала кровь смывать...ну уж точно не фотосессию устраивать,- добавляет второй.

— Спорим по акции шампанское было, — предполагает третий.

Минздрав не зря предупреждает что алкоголь вреден, — отмечает четвертый.

— Хорошо, что не в глаз, так и без глаза можно остаться было, — сочувствует пятый.

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