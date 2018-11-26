«Ужас и шрам на лице на всю жизнь»: сибирячке изуродовало лицо взорвавшейся бутылкой шампанского
От лопнувших на столе бутылок шампанского пострадала жительница Новосибирска: сообщение о таком нестандартном ЧП появилось в воскресенье, 25 ноября в соцсетях.
— Вчера вечером дома взорвались две бутылки шампанского, купленные в Ленте на Большевистской. Стояли при комнатной температуре на столе. Хорошо, что детей не было рядом, пострадал человек и ремонт... Чек не сохранился. Первый раз такое... Ужас и шрам на лице на всю жизнь, — написала пожелавшая остаться неизвестной подписчица в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Рассказ и фото залитого кровью лица вызвали жаркие споры среди комментаторов, поскольку многие считают, что это фейк, обман. Вот что пишут о случившемся новосибирцы:
— Ерунда какая-то, на вброс похоже. Анонимно, да и вообще, у нее глаз кровью залило, которая уже запеклась, а она снимает, вместо того, чтобы обрабатывать, — пишет один.
— На развод больше смахивает...что после того как все случилось, она кинулась фотографироваться?! Да шоковое состояние как минимум...ну скорую бы вызвала...в ванную бы побежала кровь смывать...ну уж точно не фотосессию устраивать,- добавляет второй.
— Спорим по акции шампанское было, — предполагает третий.
— Минздрав не зря предупреждает что алкоголь вреден, — отмечает четвертый.
— Хорошо, что не в глаз, так и без глаза можно остаться было, — сочувствует пятый.