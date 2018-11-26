Погода на день в Новосибирске: 26 ноября похолодает до минус 10 градусов

СЕГОДНЯ 03:37 2018-11-26T03:37:38+03:00

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Сегодня в городе будет морозно, возможен небольшой снег.

— В понедельник, 26 ноября в Новосибирске будет переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура днем ожидается около минус 8-10 градусов, к ночи опустится до минус 14-16 градусов, в пригороде возможно понижение до минус 22 градусов, — сообщается на сайте новосибирского Гидрометцентра. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 14 метров секунду.

По области также тоже будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, ночью слабые метели. При прояснениях изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура составит минус 7-12 градусов, по северу местами до минус 18 градусов. Ночная температура будет около минус 20-25 градусов, при прояснениях возможно понижение до минус 30 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам сегодня также обещают морозную и снежную погоду. Температура днем будет минус 7 градусов, к ночи станет прохладнее, до минус 9 градусов. В последующие дни температура будет колебаться от умеренных до слабых морозов, сильного похолодания пока не ожидается.