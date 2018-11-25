Ищут три дня: в Новосибирской области пропал 13-летний мальчик

СЕГОДНЯ 15:59 2018-11-25T15:59:54+03:00

Он ушел из дома, прихватив рюкзак с учебниками

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13-летний Печорский Владислав ушел из дома 23 ноября в Искитимском районе на стации Евсино, с улицы Гагарина. Мальчика нет дома уже три дня, его не могут найти.

— На вид парню 15-16 лет, рост — 160-165 сантиметров, среднего телосложения, серые глаза, черные волосы, короткая стрижка, — сообщают приметы в волонтерском отряде «Лиза Алерт».

Мальчик был одет в куртку темно-синего цвета, бордовую толстовку с капюшоном, черные болоньевые штаны, на голове — вязаная черная шапка. С собой у мальчика был рюкзак с учебниками для седьмого класса.

Волонтеры разных организаций расклеивают и распространяют в сети ориентировки с фотографиями мальчика.

Если вы знаете, где можете находиться Владислав, или видели его на улице, сообщите в полицию или по телефонам волонтерам: 8(953)887-17-77, 8(951)387-07-58, а также 8-800-700-54-52.