«Куда я попал»: манул, удивившийся снегу, попал в объектив камеры
Фотограф Виктор Шпаков прогулялся по Новосибирскому зоопарку в эту субботу и принес с «фотоохоты» забавные снимки диких животных, припорошенных снегом. Кто-то искренне радуется снегопаду, к примеру, белые медведи — они катаются по свежему снегу и между делом подкидывают в воздух свои игрушки — пустые пластиковые канистры. Другие животные просто интересно и контрастно смотрятся на фоне белого снега, снежинки красиво путаются в их шерсти.
Белые медведи очень эмоционально встречают снегопад. Фото: Виктор ШПАКОВ
Некоторые обитатели зоопарка, в основном кошачьи, встречают снегопад с интересными гримасами. Больше всех умиляет посетителей молодой манул — он как будто бы не ожидал, что зима придет, и ему придется сидеть в открытым небом.
Снимок с манулом попал в группу «Типичный Новосибирск», где подписчики придумали ему несколько забавных подписей:
— Зимой мы все манулы.
— Это мой кот, забытый на балконе.
— В его глазах читается: «Куда я попал».
— Шарокот или котошар.
Лисичка припорошенная снегом. Фото: Виктор ШПАКОВ
Некоторые кошачьи весьма эмоциональны. Фото: Виктор ШПАКОВ