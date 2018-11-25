2018-11-25T15:03:03+03:00
Дом. Семья

«Куда я попал»: манул, удивившийся снегу, попал в объектив камеры

Новосибирский фотограф Виктор Шпаков прогулялся по зоопарку 24 ноября и принес множество кадров с припорошенными снегом животными
Екатерина КОМЯКОВА
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Шарокот или котошар - так сибиряки назвали этого манула под снегом. Фото: Виктор ШПАКОВШарокот или котошар - так сибиряки назвали этого манула под снегом. Фото: Виктор ШПАКОВ
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Фотограф Виктор Шпаков прогулялся по Новосибирскому зоопарку в эту субботу и принес с «фотоохоты» забавные снимки диких животных, припорошенных снегом. Кто-то искренне радуется снегопаду, к примеру, белые медведи — они катаются по свежему снегу и между делом подкидывают в воздух свои игрушки — пустые пластиковые канистры. Другие животные просто интересно и контрастно смотрятся на фоне белого снега, снежинки красиво путаются в их шерсти.

Белые медведи очень эмоционально встречают снегопад. Фото: Виктор ШПАКОВ

Белые медведи очень эмоционально встречают снегопад. Фото: Виктор ШПАКОВ

Некоторые обитатели зоопарка, в основном кошачьи, встречают снегопад с интересными гримасами. Больше всех умиляет посетителей молодой манул — он как будто бы не ожидал, что зима придет, и ему придется сидеть в открытым небом.

Снимок с манулом попал в группу «Типичный Новосибирск», где подписчики придумали ему несколько забавных подписей:

— Зимой мы все манулы.

— Это мой кот, забытый на балконе.

— В его глазах читается: «Куда я попал».

— Шарокот или котошар.

Лисичка припорошенная снегом. Фото: Виктор ШПАКОВ

Лисичка припорошенная снегом. Фото: Виктор ШПАКОВ

Некоторые кошачьи весьма эмоциональны. Фото: Виктор ШПАКОВ

Некоторые кошачьи весьма эмоциональны. Фото: Виктор ШПАКОВ

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