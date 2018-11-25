Колючий базар: в Новосибирске готовятся к запуску площадок по продаже елок

СЕГОДНЯ 14:22 2018-11-25T14:22:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске назвали дату открытия елочных базаров — 1 декабря. На данный момент управление потребительского рынка мэрии заключило 40 договоров на работу елочных базаров в городе.

— Также объявлены торги еще по двум площадкам на размещение елочных базаров, — сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

Согласно общегородской схеме на территории Новосибирска возможно разместить 182 елочных базара, но далеко не все площадки оказываются востребованными. Также часть базаров будет находиться на частных территориях.

Специалисты управления потребительского рынка уверены, что спрос на елки в этом году будет полностью удовлетворен.

Разброс цен на ели и пихты всегда существенный, в прошлом году на новосибирских елочных базарах можно было купить дерево в пределах от 700 рублей до 8-9 тысяч рублей.