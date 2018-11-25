2018-11-25T14:22:00+03:00
Общество

Колючий базар: в Новосибирске готовятся к запуску площадок по продаже елок

На данный момент с мэрией заключено 40 договоров
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В Новосибирске готовятся к открытию елочные базары.В Новосибирске готовятся к открытию елочные базары.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске назвали дату открытия елочных базаров — 1 декабря. На данный момент управление потребительского рынка мэрии заключило 40 договоров на работу елочных базаров в городе.

— Также объявлены торги еще по двум площадкам на размещение елочных базаров, — сообщил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

Согласно общегородской схеме на территории Новосибирска возможно разместить 182 елочных базара, но далеко не все площадки оказываются востребованными. Также часть базаров будет находиться на частных территориях.

Специалисты управления потребительского рынка уверены, что спрос на елки в этом году будет полностью удовлетворен.

Разброс цен на ели и пихты всегда существенный, в прошлом году на новосибирских елочных базарах можно было купить дерево в пределах от 700 рублей до 8-9 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Куда я попал»: манул, удивившийся снегу, попал в объектив камеры
Эра роботов близко: Новосибирск возьмут под контроль беспилотники
Горы снега в «Горках Академпарка» начали разгребать
«Это горячо»: зрители восхитились откровенным танцем черно-белых «пчелок»
Ушла за минуту до ЧП: в Новосибирске профлист разбил окно в многоэтажке
Михаил Пореченков рассказал курсантам военного училища, как сломал 4 ребра
Хит от «бомжа»: в Новосибирске музыкант устроил перфоманс с канистрой и кастрюлей
Погода в Новосибирске на день: 25 ноября нас ждет сильный ветер и гололед
«Просто не надо про это петь»: письмо матери погибшей фанатки Элджея оказалось выдумкой
«Целует постоянно»: в новосибирском зоопарке подросток лангура окружил заботой своего младшего братика
Пропал в Октябрьском районе: волонтеры ищут новосибирца с татуировкой на лопатке
Не проехать, не пройти: Новосибирск погрузился в транспортный коллапс
Не дал проскочить: трамвай зацепил и протащил несколько метров «Опель» на Гусинобродском шоссе
Пока продавец отошел: новосибирец попался на краже ноутбука в торговом центре
Все для удобства: новосибирским автобусам поменяли движение и сделали новую остановку