Горы снега в «Горках Академпарка» начали разгребать

СЕГОДНЯ 12:29 2018-11-25T12:29:55+03:00

Сибиряки оставались отрезанными от цивилизации на выходных из-за снегопадов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Ранее жители жаловались на засыпанную дорогу и отсутствие транспортного сообщения

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В элитном жилом комплексе «Горки Академпарка» проживает около 200 человек. С началом обильных снегопадов жители начали жаловаться на плохую уборку снега. Критическая ситуация сложилась пару дней назад.

— Снега было настолько много, что не каждая машина могла выехать из поселка, — рассказывает местный житель Сергей. — Некоторые автомобилисты буксовали в снегу, низкие машины вовсе не пытались уехать.

Проезд и тротуары начало засыпать снегом еще неделю назад, снег накапливался понемногу. Пешеходам приходилось идти по проезжей части.

— Сейчас все налаживается, сегодня в поселке много техники, постепенно все очищают, снег увозят, — рассказывают жители.

В отделе продаж недвижимости сообщают, что ситуация с уборкой снега в «Горках Академпарка» нормальная:

— Вчера было чисто, каждый день убирают, — рассказывает менеджер.