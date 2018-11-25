2018-11-25T11:37:26+03:00
Общество

«Это горячо»: зрители восхитились откровенным танцем черно-белых «пчелок»

Звезда шоу «Танцы» сняла новый номер на видео и получила много комплиментов
Екатерина КОМЯКОВА
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"Пчелки" крутятся в танце. Фото: instagram.com"Пчелки" крутятся в танце. Фото: instagram.com
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Настя Зубарева, участвовавшая в прошлом в шоу «Танцы» продолжает удивлять своих подписчиков новыми пластичными номерами. В этот раз в ее Инстаграме появилось короткое видео с парным танцем.

В видеоролике девушки в черно-белых полосатых костюмах немного напоминают пчелок. Танцовщицы показывают пластичные элементы и откровенные движения. Фанаты подобного жанра выразили свое восхищение Анастасии в комментариях:

— Слов нет, одни слюни! — экспрессивно отзываются подписчики.

— Могу смотреть это вечно!

— Это горячо.

— Это божественно, пересматриваю и пересматриваю.

— Настя снова вопрос: что у тебя в голове, и как ты это делаешь? — пишут девушки.

— Особенно последние движение очень откровенное, — одобряют фанаты подход к делу.

На данный момент видео собрало более 30 тысяч просмотров и всего 83 лайка.

samolova.nsamolova.n
Анастасия Зубарева показала новый танец.
182 отметок «Нравится»32 комментариевInstagram

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