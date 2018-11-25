«Это горячо»: зрители восхитились откровенным танцем черно-белых «пчелок»
Настя Зубарева, участвовавшая в прошлом в шоу «Танцы» продолжает удивлять своих подписчиков новыми пластичными номерами. В этот раз в ее Инстаграме появилось короткое видео с парным танцем.
В видеоролике девушки в черно-белых полосатых костюмах немного напоминают пчелок. Танцовщицы показывают пластичные элементы и откровенные движения. Фанаты подобного жанра выразили свое восхищение Анастасии в комментариях:
— Слов нет, одни слюни! — экспрессивно отзываются подписчики.
— Могу смотреть это вечно!
— Это горячо.
— Это божественно, пересматриваю и пересматриваю.
— Настя снова вопрос: что у тебя в голове, и как ты это делаешь? — пишут девушки.
— Особенно последние движение очень откровенное, — одобряют фанаты подход к делу.
На данный момент видео собрало более 30 тысяч просмотров и всего 83 лайка.