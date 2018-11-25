Ушла за минуту до ЧП: в Новосибирске профлист разбил окно в многоэтажке
В Новосибирске профлист разбил окно в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Станиславского. Осколки стекла оказались разбросаны по полу, в квартире гуляет ветер. Такие последствия принес ночной ураган. Подробности происшествия рассказывают соседи людей из злополучной квартиры:
— Женщина за минуту до этого вышла с кухни. Это мои соседи. Мы сейчас акты писали, да службы все ждали, — пишет в социальных сетях Татьяна Николаева.
Как сообщают в группе «Служба эвакуации АСТ-54» недавно в соседнем доме по адресу Станиславского, 11 сделали капитальный ремонт, и листы кровли прилетели именно оттуда. Профлисты валяются во дворе, висят на ветках деревьев. Горожане в социальных сетях предполагают, что листы были плохо закреплены.
-— Думаю там не 25-40 кровельных саморезов, а 5-10 от силы прикручено было, — пишут подписчики группы.