Ушла за минуту до ЧП: в Новосибирске профлист разбил окно в многоэтажке

СЕГОДНЯ 09:42 2018-11-25T09:45:10+03:00

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В Новосибирске профлист разбил окно в одной из квартир четырехэтажного дома на улице Станиславского. Осколки стекла оказались разбросаны по полу, в квартире гуляет ветер. Такие последствия принес ночной ураган. Подробности происшествия рассказывают соседи людей из злополучной квартиры:

— Женщина за минуту до этого вышла с кухни. Это мои соседи. Мы сейчас акты писали, да службы все ждали, — пишет в социальных сетях Татьяна Николаева.

Как сообщают в группе «Служба эвакуации АСТ-54» недавно в соседнем доме по адресу Станиславского, 11 сделали капитальный ремонт, и листы кровли прилетели именно оттуда. Профлисты валяются во дворе, висят на ветках деревьев. Горожане в социальных сетях предполагают, что листы были плохо закреплены.

-— Думаю там не 25-40 кровельных саморезов, а 5-10 от силы прикручено было, — пишут подписчики группы.