2018-11-25T09:51:38+03:00
Общество

Михаил Пореченков рассказал курсантам военного училища, как сломал 4 ребра

В Новосибирском военном институте им. И.К. Яковлева прошла «Встреча с интересными людьми»
Екатерина КОМЯКОВА
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Михаил Пореченков побывал в Новосибирском военном институте.Михаил Пореченков побывал в Новосибирском военном институте.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Накануне в Новосибирский военный институт приезжала целая делегация актеров, спортсменов и медийных персон. Заслуженный мастер спорта, советский хоккеист Владислав Третьяк, каскадер, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Иншаков, российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер Михаил Пореченков, российский актер, музыкант, ведущий программ Оскар Кучера, бывший игрок команды КВН, резидент «Камеди Клаб», актер Владимир Селиванов пообщались с новосибирскими курсантами, рассказали о себе.

Михаил Пореченков рассказал курсантам о подготовке к съемкам фильма «Поддубный»: чтобы соответствовать исторической личности борца, актеру пришлось поправиться до 135 килограммов.

— Времени было мало. Было железо, были тренера и борцы, которые нещадно ломали. Травмы преследовали всю дорогу.

Как оказалось, во время подготовок актеру сломали четыре ребра, и «оторвали» бицепс. Также гостям показали музей института им. И.К. Яковлева. Капитан местной хоккейной команды вручил Владиславу Третьяку шайбу с символикой вуза и майку хоккейной команды института. Также всем звездным гостям курсанты подарили их портреты.

СМОТРИТЕ ФОТОРЕПОРТАЖ

Курсанты и сотрудники института устроили фотосессию с гостями. Фото: Даба ДАБАЕВ

Курсанты и сотрудники института устроили фотосессию с гостями.Фото: Даба ДАБАЕВ

Гостям подарили их портреты. Фото: Даба ДАБАЕВ

Гостям подарили их портреты.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

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