Хит от «бомжа»: в Новосибирске музыкант устроил перфоманс с канистрой и кастрюлей

СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-25T07:43:18+03:00

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Уличными музыкантами новосибирцев не удивишь, они встречаются и в переходе в метро, и в парках города. Но недавним вечером одной из горожанок удалось снять нечто новое — хит от переодетого в американского бомжа исполнителя. Все дело в антураже, экспрессии и ритме. Мужчина очень эмоционально отбарабанил композицию с помощью какой-то палки и нескольких «барабанов». В результате вокруг него собралось небольшое количество зрителей, один из которых даже снял «видеоклип».

— Прогуливаясь по улице Ленина стали свидетелями интересного перфоманса ...

Молодой человек, хорошо одетый (замаскированный под американского бомжа) так куражно «лабал» на подручных «музыкальных инструментах» (пластиковая канистра, крышка, кастрюля, пивной бочонок)... И так это было по-настоящему драйвово, что хотелось слушать и пританцовывать, — отмечает на своей странице автор видео Elina Pritsker.

Некоторые зрители не стали противится своим желаниям и, действтительно, немного потанцевали под зажигательные ритмы.