Погода в Новосибирске на день: 25 ноября нас ждет сильный ветер и гололед

СЕГОДНЯ 06:08 2018-11-25T06:08:43+03:00

Какая будет погода в Новосибирске на день 25 ноября

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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 25 июля ожидают сильный снег, порывы ветра и гололед. В управлении МЧС распространяют экстренное предупреждение:

— 25 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные осадки, усиление ветра до 25 метров в секунду, в отдельных районах местами — отложение мокрого снега, гололедные явления, на дорогах снежные заносы, сильный гололед, похолодание.

В Западно-Сибирском гидрометцентре подтверждают: в течение дня в городе температура постепенно понизится. Если сейчас за окном всего -7-9 градусов, то ближе к вечеру столбик термометра опустится до значений -14-16.

Экстренное предупреждение спасателей распространялось и на прошедшие сутки, за вчерашний день видимость на дорогах местами ухудшалась до 50 и 500 метров, ночью в дымке до 1-2 километров.

В МЧС просят сибиряков быть внимательными, обходить оборванные провода, поваленные ветки деревьев, не парковать автомобили вблизи плохо закрепленных конструкций.