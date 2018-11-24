«Целует постоянно»: в новосибирском зоопарке подросток лангура окружил заботой своего младшего братика

СЕГОДНЯ 15:07 2018-11-24T15:07:12+03:00

В новосибирском зоопарке сняли трогательное видео о заботливом старшем брате малыша яванского лангура, который ни на шаг не отпускает детеныша

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В зоопарке в конце октября появился малыш яванского лангура и сейчас он начал подольше появляться в вольере, умиляя посетителей.

— Он появился числа 30 октября уже в вольере, но прятался постоянно у мамы. Я уже снимала его, но плохо было видно его, а сегодня уже лучше видно. Он за это время подрос, — рассказала КП-Новосибирск посетительница зоопарка Анна Новикова.

На видео видно, как вначале малыш свалился вниз, когда сидел у мамы, а братик его подобрал, после чего подошел еще и папа и осмотрел его.

— Подросток- братик его всегда с собой таскает. Смотрит ему в глаза, лапами лезет ему в рот и глаза, целует постоянно, — отметила Анна, добавив, что сам детеныш пока еще не бегает, а перемещается на руках у взрослых особей.