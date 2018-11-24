2018-11-24T14:28:12+03:00
Общество

Пропал в Октябрьском районе: волонтеры ищут новосибирца с татуировкой на лопатке

О мужчине и его местонахождении ничего не известно уже два дня
Надежда ЯРКОВА
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Мужчина пропал два дня назад. Фото: поисковый отряд "Маяк".Мужчина пропал два дня назад. Фото: поисковый отряд "Маяк".
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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках 37-летнего Романа Ельчанинова, который пропал в четверг, 22 ноября. Около 16:00 его видели последний раз на улице Якушева в Октябрьском районе Новосибирска, и до настоящего момента его местоположение не установлено.

— Приметы: рост пропавшего около 180-185 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, стрижка короткая, глаза темно-карие. В день пропажи был одет в черную куртку, черную олимпийку, синюю футболку, черные брюки, на ногах черные кроссовки, на голове черная шапка с белой надписью, — говорится в ориентировке поискового отряда «Маяк» во «ВКонтакте». — Из особых примет отмечают, что у новосибирца на правой лопатке есть татуировка.

Всех, кому-то что-либо известно о месте нахождения Романа, просят сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк»: 8-951-393-0911, либо по телефонам родственников: 7-953-876-80-80, 7-903-936-35-93 Борис, 79538769904 Олеся.

На лопатке у пропавшего сибиряка есть татуировка. Фото: поисковый отряд "Маяк".

На лопатке у пропавшего сибиряка есть татуировка. Фото: поисковый отряд "Маяк".

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