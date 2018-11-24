Не проехать, не пройти: Новосибирск погрузился в транспортный коллапс

СЕГОДНЯ 13:56 2018-11-24T13:56:18+03:00

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Начавшийся сегодня, 24 ноября во второй половине дня снегопад привел к заторам на дорогах Новосибирска.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 17 часов состояние на дорогах города оценивается в 7 баллов. Так в центре города, на Красном проспекте проезд затрудняют множественные аварии на дорогах, а также дорожные работы в Центральном районе города. Скорость движения машин на заторных участках составляет от 7 до 10 км/ч.

Снегопад спровоцировал аварии в разных районах города. Например, в Заельцовском районе на улице Кедровой.

— По улице Кедровая затор из-за аварии, едет только одна сторона, — написал очевидец Михаил Рейзер.