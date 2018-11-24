Не проехать, не пройти: Новосибирск погрузился в транспортный коллапс
Начавшийся сегодня, 24 ноября во второй половине дня снегопад привел к заторам на дорогах Новосибирска.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 17 часов состояние на дорогах города оценивается в 7 баллов. Так в центре города, на Красном проспекте проезд затрудняют множественные аварии на дорогах, а также дорожные работы в Центральном районе города. Скорость движения машин на заторных участках составляет от 7 до 10 км/ч.
Снегопад спровоцировал аварии в разных районах города. Например, в Заельцовском районе на улице Кедровой.
— По улице Кедровая затор из-за аварии, едет только одна сторона, — написал очевидец Михаил Рейзер.