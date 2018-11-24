2018-11-24T13:07:35+03:00
Происшествия

Не дал проскочить: трамвай зацепил и протащил несколько метров «Опель» на Гусинобродском шоссе

Водителю хэчбека пришлось выбираться из заблокированной машины через лобовое стекло
Надежда ЯРКОВА
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Авария произошла на Гусинобродском шоссе.Авария произошла на Гусинобродском шоссе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария с участием общественного транспорта произошла в Октябрьском районе: трамвай снес выехавший на пути автомобиль.

— Водитель за рулем хэтчбека Opel Corsa ехал по улице Доватора со стороны Бориса Богаткова и на пересечении с Гусинобродским шоссе ему в правую сторону въехал трамвай №14, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы добавили, что трамвай протащил машину несколько метров, в следствии чего ее двери были заблокированы самим трамваем, а также ограждением и снегом. Выбираться из машины водителю пришлось через открытое окно.

Авария сильно затруднила проезд на данном участке по улице Доватора.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на данном участке составляет от 2 до 10 км/ч.

ДТП осложнило движение для транспорта, в этом месте собралась пробка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ДТП осложнило движение для транспорта, в этом месте собралась пробка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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