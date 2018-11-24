2018-11-24T12:38:02+03:00
Происшествия

Пока продавец отошел: новосибирец попался на краже ноутбука в торговом центре

Кража ноутбука произошла в одном из торговых центров в Дзержинском районе
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец не удержался от соблазна и украл ноутбук в торговом центре.Новосибирец не удержался от соблазна и украл ноутбук в торговом центре.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Инцидент произошел в Новосибирске еще 13 ноября. Пока продавец ненадолго отошел от своего рабочего места, мужчина не растерялся и схватив ноутбук убежал из торгового центра.

— В полицию обратился продавец киоска одного из торговых центров в Дзержинском районе. Мужчина рассказал, что ненадолго отошел от рабочего места, а когда вернулся обратно, обнаружил что с места исчез ноутбук. Ущерб составил 30 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Позже полицейские установили и поймали подозреваемого в краже, им оказался 35-летний житель Дзержинского района. Выяснилось, что мужчина увидел ноутбук, который находился за прилавком киоска, схватил и убежал с ним с торгового центра. После украденный ноутбук мужчина продал.

Возбуждено уголовное дело по статье — кража. Сейчас полицейские устанавливают место нахождение ноутбука.

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