2018-11-24T10:51:07+03:00
Общество

Всех на улицу: к торговому центру в Академе съехались полиция и пожарные

Из торгового центра «БыстроМолл» из-за подозрительной коробки эвакуировали посетителей и работников
Надежда ЯРКОВА
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В Академгородке эвакуировали людей из торгового центра.В Академгородке эвакуировали людей из торгового центра.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Инцидент произошел в субботу, 24 ноября около 12 часов дня в Советском районе Новосибирска.

— В Академгородке эвакуировали посетителей и персонал из торгового центра «БыстроМолл» на Инженерной улице. Найдена подозрительная коробка, к ТЦ приехали полицейские, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

В полиции подтвердили информацию об эвакуации.

— В полицию поступило сообщение о том, что в ТЦ нашли подозрительную бесхозную коробку. Было принято решение об эвакуации работников и посетителей центра. Приехавшие на место полицейские нашли большую, пустую коробку. Опасных предметов не обнаружено, — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В полиции уточнили, что сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

Причиной стала забытая кем-то в ТЦ большая, пустая коробка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Причиной стала забытая кем-то в ТЦ большая, пустая коробка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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