Всех на улицу: к торговому центру в Академе съехались полиция и пожарные
Инцидент произошел в субботу, 24 ноября около 12 часов дня в Советском районе Новосибирска.
— В Академгородке эвакуировали посетителей и персонал из торгового центра «БыстроМолл» на Инженерной улице. Найдена подозрительная коробка, к ТЦ приехали полицейские, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
В полиции подтвердили информацию об эвакуации.
— В полицию поступило сообщение о том, что в ТЦ нашли подозрительную бесхозную коробку. Было принято решение об эвакуации работников и посетителей центра. Приехавшие на место полицейские нашли большую, пустую коробку. Опасных предметов не обнаружено, — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В полиции уточнили, что сейчас торговый центр работает в штатном режиме.
Причиной стала забытая кем-то в ТЦ большая, пустая коробка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»