2018-11-24T08:43:22+03:00
Общество

Попал по-крупному: сибиряку грозит крупный штраф за продажу арестованной приставами машины

В Новосибирской области приставы арестовали машину должника, но оставили ему на хранение
Надежда ЯРКОВА
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Должник продал арестованную приставами машину и теперь пойдет под суд.Должник продал арестованную приставами машину и теперь пойдет под суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В отношении жителя Каргатского района Новосибирской области, продавшего арестованный автомобиль, возбуждено уголовное дело и теперь ему грозит крупный штраф либо тюремный срок.

— В отделе судебных приставов по Каргатскому и Убинскому районам Новосибирской области находится дело в отношении 38-летнего местного жителя, задолжавшего около 70 000 рублей в пользу физического лица. Тогда же судебные приставы арестовали машину должника — ГАЗ 32752, оставив автомобиль мужчине на ответственное хранение с правом пользования, — рассказали в пресс-службе областного УФССП.

Однако, когда приставы решили проверить сохранность арестованной машины, оказалось, что она продана по договору купли-продажи другому человеку. Судебные приставы нашли покупателя, который рассказал им, что купил ГАЗ 32752 для разбора на запчасти.

Таким образом, продажа машины оказалась фиктивной и незаконной. В отношении должника возбуждено уголовное дело за отчуждение арестованного имущества, которое было передано в суд для вынесения решения.

— Сейчас мужчине грозит штраф до 80 000 рублей, либо 480 часов исправительных работ, либо принудительные работы сроком до 2 лет или лишение свободы 2 года, — добавили в ведомстве.

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