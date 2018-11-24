Новоселы из Перми: в новосибирский зоопарк переехали гималайские «скалолазы» и снежный барс

СЕГОДНЯ 07:51 2018-11-24T07:51:00+03:00

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Новосибирский зоопарк получил из Пермского зоопарка парочку гималайских тар и самку снежного барса.

— Гималайские тары относятся к отряду парнокопытных. Тары похожи на козлов и баранов, но при этом имеют свои отличия. Живут тары на крутых склонах, поэтому природа сделала их отличными скалолазами. Они травоядны, живут группами. Чаще всего их можно встретить в Гималаях, однако они встречаются и в Непале, Индии, и даже в Южном Тибете. Густота и цвет их шерсти зависит от времени года, а у самцов на шее и плечах отрастает грива, похожая на львиную, — рассказали в новосибирском зоопарке, отметив, что раньше в коллекции зоопарка этот вид представлен не был.

Природная популяция гималайских таров уменьшается. В зоопарках мира их очень мало. Зато у посетителей Новосибирского зоопарка теперь будет возможность увидеть редких животных.

— Тары не боятся холодов, поэтому сейчас живут в уличном вольере, по соседству с другими копытными. Два тара, переехавших в Новосибирск, еще детеныши. Биологи зоопарка впервые будут наблюдать за тем, как взрослеют представители этого вида, — отметили в зоопарке.

С гималайскими тарами в Новосибирск переехала и молодая самка снежного барса. В зоопарке надеются, что с ней получится сформировать новую пару, живущему в зоопарке барсу, поскольку они очень привередливы в выборе партнера. В зоопарке отметили, что, если самец и самка не понравятся друг другу, тогда все усилия будут напрасны.