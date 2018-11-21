Из торгового центра на Троллейной эвакуировали людей: сработала пожарная сигнализация
Эвакуация посетителей и работников произошла сегодня днем, 21 ноября на в ТРЦ «Конитент» в Ленинском районе.
— Из ТРЦ «Континент» на улице Троллейная, 130а эвакуировали всех посетителей и персонал. Люди стоят на парковке перед торговым центром, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Также очевидцы добавляют, что на место прибыли пожарные и сотрудники МЧС.
— Оказалось ложное срабатывание пожарной сигнализации, — уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
Сработала пожарная сигнализация, но вызов оказался ложным.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»