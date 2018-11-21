2018-11-21T10:52:01+03:00
Происшествия

Из торгового центра на Троллейной эвакуировали людей: сработала пожарная сигнализация

На место приехали пожарные и сотрудники МЧС
Надежда ЯРКОВА
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Из ТРЦ сегодня днем вывели посетителей и работников.Из ТРЦ сегодня днем вывели посетителей и работников.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Эвакуация посетителей и работников произошла сегодня днем, 21 ноября на в ТРЦ «Конитент» в Ленинском районе.

— Из ТРЦ «Континент» на улице Троллейная, 130а эвакуировали всех посетителей и персонал. Люди стоят на парковке перед торговым центром, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Также очевидцы добавляют, что на место прибыли пожарные и сотрудники МЧС.

— Оказалось ложное срабатывание пожарной сигнализации, — уточнили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Сработала пожарная сигнализация, но вызов оказался ложным. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Сработала пожарная сигнализация, но вызов оказался ложным.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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