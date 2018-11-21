«Вам неприятно? Не переживайте»: звезда тверка показала откровенные танцы на глазах у детей

СЕГОДНЯ 10:12 2018-11-21T10:12:37+03:00

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Новый ролик новосибирской звезды тверка Елены Яткиной стал поводом для споров в Интернете. В своем видео Лена предстала в коротеньком топике с весьма откровенным танцем. И все бы ничего, только снимались эти кадры во время отбора на крупнейшее соревнование по дэнсхоллу (так называется вид танца). Участвовали в отборе не только взрослые, но и дети.

Вот и получилось, что Елена выступила на глазах у подростков, чем и вызвала бурю обсуждений в соцсетях. Пользователи раскололись на два лагеря:

- Это шикарный выход, - считают одни.

- Техника – огонь, - уверены вторые.

- Не могу поверить, что у вас есть ребенок, - восхищаются третьи.

Но есть и те, кому танец Елены на глазах у детей не понравился:

- Ты в курсе, что у любых детей есть функция в таком возрасте - брать пример со взрослых, тем более медийных? - возмущаются они.

- Вам неприятно? Не переживайте, конечно, моя дочь увидит это видео, - отвечает им в соцсетях девушка.