«Вам неприятно? Не переживайте»: звезда тверка показала откровенные танцы на глазах у детей
Новый ролик новосибирской звезды тверка Елены Яткиной стал поводом для споров в Интернете. В своем видео Лена предстала в коротеньком топике с весьма откровенным танцем. И все бы ничего, только снимались эти кадры во время отбора на крупнейшее соревнование по дэнсхоллу (так называется вид танца). Участвовали в отборе не только взрослые, но и дети.
Вот и получилось, что Елена выступила на глазах у подростков, чем и вызвала бурю обсуждений в соцсетях. Пользователи раскололись на два лагеря:
- Это шикарный выход, - считают одни.
- Техника – огонь, - уверены вторые.
- Не могу поверить, что у вас есть ребенок, - восхищаются третьи.
Но есть и те, кому танец Елены на глазах у детей не понравился:
- Ты в курсе, что у любых детей есть функция в таком возрасте - брать пример со взрослых, тем более медийных? - возмущаются они.
- Вам неприятно? Не переживайте, конечно, моя дочь увидит это видео, - отвечает им в соцсетях девушка.
Звезда тверка показала откровенные танцы на глазах у детей.