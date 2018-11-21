«Вообще бесит»: блогерша высмеяла обратившихся с просьбой одноклассников

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-21T09:51:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирская блогерша Анастасия Иванцова не стесняется в выражениях, когда берется кого-то высмеивать. На этот раз под раздачу попали люди, которые звонят с вопросом «Как дела?», а потом начинают что-то просить.

- Этот вопрос больше меня напрягает от человека, которого не слышно не видно, пока ему от тебя ничего не надо. И этот человек, как правило, никогда не спросит просто так о твоих делах, - призналась Анастасия Иванцова. – Помнится, как в детстве: звонит тебе подружка и спрашивает: «Как у тебя дела? Пошли вместе на горке жопу морозить?». Или : «А как у тебя дела? Да, меня тоже родители тоже с домашкой задолбали, и еще я в школе сменку потеряла. Пойдем, с тобой в падике посидим на нашем месте?». Но что происходит, когда тебе лет уже больше, чем 20? «Алло, привет, как дела, а ты можешь занять денег до завтра, верну через лет 100». «Привет, как дела, можешь меня довезти до аэропорта». Конечно, все очень здорово, у меня наконец-то спросили, как дела, но мне хочется задать ответный вопрос: «Слушай, милый, где же ты был все эти пять лет? Почему ты ни разу не задал этот вопрос? Почему ты объявился, когда тебе что-то надо?»

Видео девушки уже набрало боле 354 тысяч просмотров, и пользователи соцсетей поддержали Анастасию:

- Как жизненно: только сегодня мне в 7 утра позвонили с аналогичным диалогом, - признаются одни.

-Вообще бесит, когда так делают. Уж лучше сразу говори, что звонишь, - считаю вторые.

Но есть и те, кто с Настей не согласен:

- Ничего плохого не вижу. Могу годами не общаться, но если нужна помощь – помогу, - считают они.