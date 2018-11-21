В Октябрьском районе ночью вспыхнул дом: в пожаре погиб мужчина
Из горящего дома спасатели успели вытащить газовый баллон, тем самым предотвратив возможный взрыв.
— Сообщение о пожаре спасатели получили в 4:57 утра. На пульт диспетчера начали поступать звонки о том, что в Октябрьском районе горит частный дом. Через пять минут пожарные уже были на месте возгорания. К этому времени открытым огнем уже горел частный дом и надворные постройки, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что тушение дома осложнялось высокой температурой, сложной планировкой и возможной угрозой обрушения перекрытий.
— Во время тушения пожара и разбора завалов был найден мужчина без признаков жизни. Также из дома в безопасное место пожарные вынесли газовый баллон, который в любой момент мог взорваться от воздействия температуры, — отметили в МЧС.
Пожар тушили по повышенному номеру, были запрошены дополнительные силы. Только в 8:54 пожар был полностью ликвидирован.Огнем уничтожены дом и надворные постройки на площади 114 квадратных метров.
На месте работали пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь, служба газа и полиция.
Всего на тушение пожара привлекались 30 человек и 8 единиц техники. Причины пожара будут выяснять дознаватели.