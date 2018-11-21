В Октябрьском районе ночью вспыхнул дом: в пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-21T08:48:18+03:00

В большом ночном пожаре в частном доме погиб мужчина. Фото: МЧС по Новосибирской области.

Из горящего дома пожарные вытащили газовый баллон, который мог взорваться в любой момент

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Из горящего дома спасатели успели вытащить газовый баллон, тем самым предотвратив возможный взрыв.

— Сообщение о пожаре спасатели получили в 4:57 утра. На пульт диспетчера начали поступать звонки о том, что в Октябрьском районе горит частный дом. Через пять минут пожарные уже были на месте возгорания. К этому времени открытым огнем уже горел частный дом и надворные постройки, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что тушение дома осложнялось высокой температурой, сложной планировкой и возможной угрозой обрушения перекрытий.

— Во время тушения пожара и разбора завалов был найден мужчина без признаков жизни. Также из дома в безопасное место пожарные вынесли газовый баллон, который в любой момент мог взорваться от воздействия температуры, — отметили в МЧС.

Пожар тушили по повышенному номеру, были запрошены дополнительные силы. Только в 8:54 пожар был полностью ликвидирован.Огнем уничтожены дом и надворные постройки на площади 114 квадратных метров.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, скорая помощь, служба газа и полиция.

Всего на тушение пожара привлекались 30 человек и 8 единиц техники. Причины пожара будут выяснять дознаватели.