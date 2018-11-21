2018-11-21T08:24:40+03:00
Происшествия

Опасность в городе: два пассажира автобуса попали в больницу после ДТП с грузовиком

Авария с участием пассажирского транспорта произошла сегодня утром в Бердске
Надежда ЯРКОВА
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Автобус не успел затормозить и въехал в грузовик на дороге. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Автобус не успел затормозить и въехал в грузовик на дороге. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Под Новосибирском в городе Бердск пассажирский автобус протаранил стоявший на дороге грузовой автомобиль.

— Авария произошла в среду, 21 ноября в 8:10. 55-летний водитель автобуса ПАЗ-32054 ехал в городе Бердске по улице Химзаводской в сторону улицы Промышленной, и врезался в стоящий в попутном направлении грузовой автомобиль Фредлайнер. На момент ДТП водителя в грузовом автомобиле не было, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, два пассажира автобуса доставлены в больницу

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Два пассажира автобуса попали в больницу после аварии. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Два пассажира автобуса попали в больницу после аварии. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

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