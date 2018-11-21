Опасность в городе: два пассажира автобуса попали в больницу после ДТП с грузовиком
Под Новосибирском в городе Бердск пассажирский автобус протаранил стоявший на дороге грузовой автомобиль.
— Авария произошла в среду, 21 ноября в 8:10. 55-летний водитель автобуса ПАЗ-32054 ехал в городе Бердске по улице Химзаводской в сторону улицы Промышленной, и врезался в стоящий в попутном направлении грузовой автомобиль Фредлайнер. На момент ДТП водителя в грузовом автомобиле не было, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, два пассажира автобуса доставлены в больницу
Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Два пассажира автобуса попали в больницу после аварии. Фото: "Инцидент.Новосибирск".