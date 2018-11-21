Нестандартный подход: новосибирцы ищут свои "половинки", убивая время в пробке

СЕГОДНЯ 07:58 2018-11-21T07:59:04+03:00

Девушка не растерялась, и написала сообщение о поиске мужа, пока на дорогах были пробки. Скрин-шот с «Дубль Гис» Новосибирск.

Новосибирцы не теряют время, а активно знакомятся, пока стоят в дорожных пробках

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Жители Новосибирска открыли и активно осваивают новый способ знакомств прямо на картах «Дубль Гис» в Новосибирске.

Так 25-летняя жительница Новосибирска Анастасия, сидя в маршрутке, сделала отметку на карте, подписав: «Авось найду мужа», указав свой телефон, и тут же перестала скучать, сидя в транспортном заторе.

— Написала, когда ехала в маршрутке, точнее, стояла в пробке. Читала комментарии и решила тоже написать. За вечер сразу пять молодых людей позвонили. С одним из откликнувшихся мы проложили общение, договорились о встрече. Но пока не знаю, к чему это знакомство приведет. Просто сидела, и пришла такая идея в голову, — поделилась с «КП»- Новосибирск Анастасия.

Она добавила, что написала такое впервые, но у нее среди подруг есть примеры, когда такие и похожие знакомства закончились свадьбой.

— У меня так подружка замуж вышла, правда она с мужем на сервисе поиска попутчиков BlaBlaCar познакомилась. Возил ее полтора года до института и в итоге они поженились. Четыре года уже вместе, — добавила девушка.