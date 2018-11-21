2018-11-21T05:54:33+03:00
Общество

Не по-европейски: жители нового микрорайона у Оби сутки находятся без воды

Виной всему коммунальная авария, которая случилась во вторник, 20 ноября
Надежда ЯРКОВА
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Жильцы нового микрорайона сутки сидят без воды.Жильцы нового микрорайона сутки сидят без воды.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Жители нового жилого массива возле реки Оби в Октябрьском районе уже сутки обходятся без воды.

— У жителей микрорайона «Европейский берег» нет горячей и холодной воды со вторника с 12 часов дня. Мало того, что людей заранее не предупредили, так еще и не организовали нормальный подвоз воды, сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте». — Пятилитровой воды нет в ближайших магазинах, всю разобрали.

По фото видно, что жителям «Европейского берега» приходится набирать в тазы снег и ждать, чтобы он растаял, чтобы получить хоть немного воды.

В группе микрорайона, один из пользователей сегодня утром написал: «Пойду в «Ленту» зубы чистить».

Согласно информации на сайте «Отключения систем жизнеобеспечения в Новосибирске», во вторник, 20 ноября в Октябрьском районе, в доме №126 по улице Большевистской произошло аварийное отключение воды из-за утечки на гидранте.

Воды не осталось и в магазинах рядом с домами. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Воды не осталось и в магазинах рядом с домами.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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