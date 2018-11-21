2018-11-21T04:20:44+03:00
Общество

За границу — без «хвостов»: новосибирец заплатил четверть миллиона долга по алиментам, чтобы поехать в командировку

Командировка в Белоруссию едва не сорвалась для жителя Новосибирска из-за долга перед ребенком
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец закрыл крупный долг по алиментам, чтобы поехать по работе в командировку.Новосибирец закрыл крупный долг по алиментам, чтобы поехать по работе в командировку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Больше 250 000 рублей долга по алиментам заплатил житель Железнодорожного района Новосибирска ради возможности выехать за границу по работе.

— Мужчина долгое время уклонялся от выплат алиментов на содержание своего ребенка. Он перечислял бывшей супруге деньги только после периодических напоминаний от судебных приставов. Приставы и арестовывали его банковские счета, и накладывали запрет регистрационных действий в отношении автомобиля, а также ограничение на выезд за пределы РФ. Помимо этого, новосибирец привлекался к административной ответственности, после чего суд назначил ему наказание — 120 часов обязательных работ, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

И вот только последние меры стали стимулом для должника, после чего он нашел работу и официально трудоустроился. Однако в его обязанности по работе входят и частые командировки за границу.

— Когда должнику нужно было отправиться в первую командировку в Белоруссию, у него не оставалось другого выхода, кроме как оплатить долг. В течение нескольких дней он погасил всю сумму задолженности, которая составила чуть больше 250 000 рублей и пообещал теперь ежемесячно перечислять алименты, — добавили в ведомстве.

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