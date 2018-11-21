Погода на день в Новосибирске: 21 ноября днем будет минус 5 градусов

СЕГОДНЯ 03:45 2018-11-21T03:45:22+03:00

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Сегодня в городе днем потеплеет до минус 5 градусов, возможен небольшой снег.

— В среду, 21 ноября в Новосибирске будет переменная облачность, небольшой снег, ночью местами поземок. На дорогах гололед. Температура днем составит минус 3-5 градусов, к ночи опустится до минус 6-8 градусов, — сообщается на сайте новосибирского Гидрометцентра. — Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, однако, возможны и порывы до 15 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, днем мокрый снег, метели, местами гололедные явления. При прояснениях изморозь, туманы. Дневная температура будет в пределах минус 1-6 градусов, ночная около минус 4-9 градусов, при прояснениях возможны заморозки до минус 14 градусов.

На «Яндексе» новосибирцев также ждет приятный прогноз. Днем обещают до минус 5 градусов, к ночи потеплеет до минус 4 градусов. В последующие дни в городе ожидается кратковременное потепление до 0 градусов.