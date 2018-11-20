На каблуках и в трусиках: сибирячка посвятила откровенное видео своему парню

СЕГОДНЯ 20:40 2018-11-20T20:41:43+03:00

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Ольга Ряжинова преподает танцы 11 лет, четыре из них занимается dancehall. И сегодня выложила в Инстаграме откровенное видео именно в этом стиле. В кадре Ольга в одной рубашке и нижнем белье танцует на каблуках, восхищая мужчин по ту сторону экрана. Только посвящался ролик одному единственному парню.

- Я сейчас переживаю из-за своего молодого человека, и переживания эти негативные. И в этом видео я выразила свои чувства, - призналась Ольга.

Девушка предупреждает: трюки из ее ролика неподготовленному человеку лучше не пытаться выполнять без тренера.

- Движение, когда я делаю тряску на коленях, травмоопасно: можно повредить колено, - объясняет Ольга. – Какое время понадобится, чтобы научиться таким движениям, сложно сказать: все зависит от данных конкретного человека. Кому-то и месяца хватит.

А вот сама Оля не скрывает: растяжка ей досталась от природы.

- Мама хотела отдать меня в балетную школу, а там, увидев мою хорошую растяжку, посоветовали заниматься гимнастикой. Но моя мама не сдалась: отдала меня на бальные танцы, чему я очень рада, - рассказывает Ольга.