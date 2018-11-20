2018-11-20T15:13:22+03:00
Наука

Есть чем гордиться: новосибирские технопарки вошли в число лучших в стране

Наибольшую эффективность показали «Академпарк» и «Сигма. Новосибирск»
Екатерина КОМЯКОВА
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Сразу два наших технопарка вошли в финальный список из 38 участников.Сразу два наших технопарка вошли в финальный список из 38 участников.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Подведены итоги четвертого Национального рейтинга технопарков России, Новосибирская область занимает достойные позиции. По оценке экспертов, сразу два наших технопарка вошли в финальный список из 38 участников, всего в списке оказались 22 региона.

— В число технопарков, продемонстрировавших наибольшую эффективность, вошли, в частности, Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка «Академпарк» и Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск», — сообщают в пресс-центре правительства Новосибирской области.

Технопарки оценивали по разным критериям: инновационной активности резидентов, их экономической деятельности, эффективности, инвестиционной привлекательности и информационной открытости.

Напомним, Минэкономразвития России с 2019 года будет предоставлять субсидии технопаркам в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Лидеры рейтинга будут награждены 23 ноября 2018 года в Москве.

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