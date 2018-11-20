Есть чем гордиться: новосибирские технопарки вошли в число лучших в стране
Подведены итоги четвертого Национального рейтинга технопарков России, Новосибирская область занимает достойные позиции. По оценке экспертов, сразу два наших технопарка вошли в финальный список из 38 участников, всего в списке оказались 22 региона.
— В число технопарков, продемонстрировавших наибольшую эффективность, вошли, в частности, Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка «Академпарк» и Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск», — сообщают в пресс-центре правительства Новосибирской области.
Технопарки оценивали по разным критериям: инновационной активности резидентов, их экономической деятельности, эффективности, инвестиционной привлекательности и информационной открытости.
Напомним, Минэкономразвития России с 2019 года будет предоставлять субсидии технопаркам в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Лидеры рейтинга будут награждены 23 ноября 2018 года в Москве.
Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»