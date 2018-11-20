«Видео – огонь»: девушка устроила дискотеку в спальне, чтобы поддержать Элджея

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-20T14:07:46+03:00

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Популярный российский рэпер Элджей недавно выпустил клип на свою песню «Fontan». За 11 дней ролик набрал более 156 тысяч просмотров, и в настоящее время продолжает активно обсуждаться пользователями YouTube .

Не остался незамеченным новый трек и в родном городе Элджея - Новосибирске. Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк разместила на своей страничке в инстаграме видео, в котором она танцует под трек Элджея «Fontan».

«Поддерживаю новосибирского исполнителя Sayonaraboy (Элджей — прим. Ред.)» — так подписала свое видео Анастасия.

Откровенный танец не мог оставить равнодушными пользователей соцсетей и в комментариях под постом Анастасии можно встретить самые различные мнения.

- Как всегда, очень красиво, — пишут одни.

- Вызывайте пожарных, видео - огонь, — восхищаются другие.

- Помогите ей новые движения придумать, а то в каждом видео одни и те же, — советуют третьи.