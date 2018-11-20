«Джекпот» из сов: волонтеры за один день нашли в Новосибирске трех нуждающихся в помощи неясытей
Все три птицы — длиннохвостые неясыти, были найдены в понедельник, 19 ноября в черте города, а две — почти в самом центре Новосибирска.
— Первая неясыть, большая и пушистая, с улицы Дачной. У птицы травма — кровоизлияние в правый глазик. Вес птицы 580 грамм. Вторая неясыть найдена на улице Танковой. Она немного помельче, но травма у нее посильнее — кровоизлияние в клюв и в ушки. Вес совы — 560 грамм, — рассказали волонтеры в Центре реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) в соцсети в «ВКонтакте».
Четвертая неясыть была найдена вечером возле школы.
— Обращение поступило еще в понедельник днем, но по всем описаниям птица просто отдыхала перед ночной охотой, а потом и вовсе улетела. Повторный вечерний звонок эту информацию опроверг, и в тот же вечер сову передали в Центр. Вес птицы — 630 грамм, — отметили волонтеры.
Напомним, об одной из сов «КП» — Новосибирск писал в понедельник. Очевидцы сообщали, что сова сидела рядом со школой в Дзержинском районе.
Всем трем совам требуется медицинская помощь.