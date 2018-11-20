«Джекпот» из сов: волонтеры за один день нашли в Новосибирске трех нуждающихся в помощи неясытей

СЕГОДНЯ 11:28 2018-11-20T11:45:11+03:00

Волонтеры за один день в Новосибирске нашли трех сов. Фото: vk.com/birds54.

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Все три птицы — длиннохвостые неясыти, были найдены в понедельник, 19 ноября в черте города, а две — почти в самом центре Новосибирска.

— Первая неясыть, большая и пушистая, с улицы Дачной. У птицы травма — кровоизлияние в правый глазик. Вес птицы 580 грамм. Вторая неясыть найдена на улице Танковой. Она немного помельче, но травма у нее посильнее — кровоизлияние в клюв и в ушки. Вес совы — 560 грамм, — рассказали волонтеры в Центре реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) в соцсети в «ВКонтакте».

Четвертая неясыть была найдена вечером возле школы.

— Обращение поступило еще в понедельник днем, но по всем описаниям птица просто отдыхала перед ночной охотой, а потом и вовсе улетела. Повторный вечерний звонок эту информацию опроверг, и в тот же вечер сову передали в Центр. Вес птицы — 630 грамм, — отметили волонтеры.

Напомним, об одной из сов «КП» — Новосибирск писал в понедельник. Очевидцы сообщали, что сова сидела рядом со школой в Дзержинском районе.