2018-11-20T10:51:57+03:00
Происшествия

Неудачное место: в центре две иномарки не разъехались на путях, заблокировав проезд трамваям

Авария произошла в Центральном районе на трамвайных путях за Оперным театром
Надежда ЯРКОВА
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В аварии также пострадали припаркованные "Вольво" и "Лексус".В аварии также пострадали припаркованные "Вольво" и "Лексус".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Из-за столкновения двух машин пострадали еще две иномарки и оказалось парализованным движение трамваев №13 в обе стороны.

- Сегодня днём, 20 ноября на пересечении улицы Депутатской и Серебренниковской столкнулись Honda Odyssey и хэтчбек Mazda, - сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, «Хонда» ехала по главной, но водитель «Мазды» решил не уступать дорогу, в следствие чего и произошло столкновение. От удара универсал заехал в припаркованный седан Volvo, а тот, в свою очередь, ударил стоящий кроссовер Lexus RX.

Поскольку одна из машин осталась стоять посреди трамвайных путей, из-за аварии оказалось парализовано движение трамваев №13.

ДТП блокировало проезд для трпамваев №13. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ДТП блокировало проезд для трпамваев №13.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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