Неудачное место: в центре две иномарки не разъехались на путях, заблокировав проезд трамваям
Из-за столкновения двух машин пострадали еще две иномарки и оказалось парализованным движение трамваев №13 в обе стороны.
- Сегодня днём, 20 ноября на пересечении улицы Депутатской и Серебренниковской столкнулись Honda Odyssey и хэтчбек Mazda, - сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, «Хонда» ехала по главной, но водитель «Мазды» решил не уступать дорогу, в следствие чего и произошло столкновение. От удара универсал заехал в припаркованный седан Volvo, а тот, в свою очередь, ударил стоящий кроссовер Lexus RX.
Поскольку одна из машин осталась стоять посреди трамвайных путей, из-за аварии оказалось парализовано движение трамваев №13.
ДТП блокировало проезд для трпамваев №13.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»