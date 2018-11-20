«Главное, голова в тепле»: новосибирцы устроили «жаркие» споры о полуголом парне на улице в ноябре
Новосибирцев не смутил парень с голым торсом на улице в ноябре, зато вызвал своим видом жаркие споры.
— Настоящий закаленный Сибиряк был замечен в понедельник, 19 ноября в Заельцовском районе на улице Аэропорт,- так подписали фото очевидца в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в Инстаграме.
Молодой парень с оголенным торсом на улице в ноябре не шокировал горожан, зато разжег между ними жаркие споры, поскольку нашлись не только предполагающие, что парень спортсмен и таким образом закаляется, но и скептически настроенные горожане, которые считают, что возможно он под чем-то «тяжелым» и потерял связь с действительностью. А есть те, кто просто шутят на тему полуголого сибиряка на улице.
Вот что пишут комментаторы под фото:
— Такое впечатление что он в такой позе и замерз, — отмечает один.
— Ипотеку выплатил,- шутит второй.
— Если он трезв, респект, — поддерживает третий.
— Главное, голова в тепле))) — замечает четвертый.
— А потом больница переполнена, с пневмонией лежат — «сибиряки» не доделанные,- добавляет пятый.