«Главное, голова в тепле»: новосибирцы устроили «жаркие» споры о полуголом парне на улице в ноябре

СЕГОДНЯ 09:22 2018-11-20T09:25:29+03:00

Молодой полуголый сибиряк был замечен на улице Аэропорта в понедельник днем. Фото: nstagram.com/incident54.

Молодой человек с голым торсом был замечен на улице Аэропорт в Новосибирске

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Новосибирцев не смутил парень с голым торсом на улице в ноябре, зато вызвал своим видом жаркие споры.

— Настоящий закаленный Сибиряк был замечен в понедельник, 19 ноября в Заельцовском районе на улице Аэропорт,- так подписали фото очевидца в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в Инстаграме.

Молодой парень с оголенным торсом на улице в ноябре не шокировал горожан, зато разжег между ними жаркие споры, поскольку нашлись не только предполагающие, что парень спортсмен и таким образом закаляется, но и скептически настроенные горожане, которые считают, что возможно он под чем-то «тяжелым» и потерял связь с действительностью. А есть те, кто просто шутят на тему полуголого сибиряка на улице.

Вот что пишут комментаторы под фото:

— Такое впечатление что он в такой позе и замерз, — отмечает один.

— Ипотеку выплатил,- шутит второй.

— Если он трезв, респект, — поддерживает третий.

— Главное, голова в тепле))) — замечает четвертый.

— А потом больница переполнена, с пневмонией лежат — «сибиряки» не доделанные,- добавляет пятый.