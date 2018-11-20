Опасная женщина: бердчанка избила сожителя костылем и забрала у него два телефона и деньги
Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 ноября в Бердске Новосибирской области.
— В квартире дома, расположенного на улице Микрорайон, 53-летняя хозяйка во время совместного распития спиртного избила костылем своего 71-летнего сожителя и забрала у него два сотовых телефона и имевшиеся при нем деньги — 2000 рублей. Мужчина обратился за помощью в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
При этом в полиции отметили, что женщина ранее была судима за кражу и умышленное уничтожение чужого имущества.
Возбуждено уголовное дело по статье — разбой. Сейчас агрессивная бердчанка находится под стражей. Проводится расследование.