Опасная женщина: бердчанка избила сожителя костылем и забрала у него два телефона и деньги

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-20T08:45:46+03:00

Женщина избила своего сожителя костылем, отобрав у него деньги и телефоны. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Бердске полицейские поместили под стражу женщину, совершившую разбой в отношении своего сожителя

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Инцидент произошел вечером в понедельник, 19 ноября в Бердске Новосибирской области.

— В квартире дома, расположенного на улице Микрорайон, 53-летняя хозяйка во время совместного распития спиртного избила костылем своего 71-летнего сожителя и забрала у него два сотовых телефона и имевшиеся при нем деньги — 2000 рублей. Мужчина обратился за помощью в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

При этом в полиции отметили, что женщина ранее была судима за кражу и умышленное уничтожение чужого имущества.

Возбуждено уголовное дело по статье — разбой. Сейчас агрессивная бердчанка находится под стражей. Проводится расследование.