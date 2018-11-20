Итоги года: долги по зарплате в Новосибирской области выросли до 42 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:05 2018-11-20T07:27:41+03:00

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Больше всего долгов по зарплатам накопили в фирме «Сибавтобан», которая занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог.

— Данные составлены по организациям, которые сообщили сведения о просроченной задолженности по зарплате за октябрь 2018 года. Согласно им, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 ноября 2018 года составила 42 миллиона рублей. При этом 3,8 миллионов рублей из них — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее, — говорится в сообщении Новосибирскстата.

По данным ведомства, вовремя не получили зарплату 954 человека. В среднем на одного работника приходилось по 43990 рублей невыплаченных денег.

— Согласно данным на 1 ноября 2018 года, больше всего долгов по зарплатам имеют предприятия: ООО «Сибавтобан» и ОАО «Александра Невского», которое занимается лесозаготовкой. На долю этих организаций приходится 67,6% общей суммы задолженности, — отметили статистики.