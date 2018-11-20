Полуночный пожар на Нарымской: из горящего дома спасатели вывели более полусотни жильцов
В Железнодорожном районе Новосибирска ночью загорелся десятиэтажный дом. Пожарные спасли от огня и дыма 53 человек, из них — 15 детей.
— Сообщение о пожаре поступило в 00:09 во вторник, 20 ноября. Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже дома по улице Нарымская, 20. Дым шел из окон дома на седьмом этаже, а также интенсивно заполнял подъезд. Во время эвакуации на жильцов надели спасательные устройства, подключенные к дыхательному аппарату пожарных. Всего спасатели вывели из дома 38 взрослых и 15 детей. До полной ликвидации пожара жильцов разместили в автобусе, предоставленном администрацией района. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожар был локализован в течение 14 минут. На месте вызова работали 32 человека и 10 единиц пожарной техники.
— Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В квартире сгорели мебель и домашние вещи, — добавили в ведомстве.
Причина пожара устанавливается.
Из горящего дома пожарные вывели более 50 жильцов. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.