Игра одного актера: новосибирец устроил на себя нападение ради двух миллионов рублей и попал под камеры

СЕГОДНЯ 05:45 2018-11-20T05:53:04+03:00

Житель Новосибирска пойдет под суд за инсценировку нападения на себя: за обман ему грозит до 6 лет тюрьмы

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В понедельник, 19 ноября в отношении 30-летнего новосибирца утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в заведомо ложном доносе.

— Следствие выяснило, что обвиняемый задумал не отдавать своему партнеру по неофициальному бизнесу заемные деньги — более 2 миллионов рублей. Для этого вечером 30 июля, он также позвал непосвященного в его преступные планы знакомого и в Центральном районе инсценировал разбойное нападение на себя. Это фарсовое «ограбление» попало на камеры наружного видеонаблюдения соседнего дома, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

После этого мужчина заявил в полицию о якобы совершенном на него нападении, уведя полицейских по ложному пути. Однако позже обман вскрылся.

— Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы,— отметили в ведомстве. — Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.