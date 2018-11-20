Игра одного актера: новосибирец устроил на себя нападение ради двух миллионов рублей и попал под камеры
В понедельник, 19 ноября в отношении 30-летнего новосибирца утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в заведомо ложном доносе.
— Следствие выяснило, что обвиняемый задумал не отдавать своему партнеру по неофициальному бизнесу заемные деньги — более 2 миллионов рублей. Для этого вечером 30 июля, он также позвал непосвященного в его преступные планы знакомого и в Центральном районе инсценировал разбойное нападение на себя. Это фарсовое «ограбление» попало на камеры наружного видеонаблюдения соседнего дома, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
После этого мужчина заявил в полицию о якобы совершенном на него нападении, уведя полицейских по ложному пути. Однако позже обман вскрылся.
— Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы,— отметили в ведомстве. — Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.