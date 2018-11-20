Завалила соседей навозом: под Новосибирском женщина держала 60 коз во дворе дома

СЕГОДНЯ 05:11 2018-11-20T05:12:32+03:00

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В Новосибирской области судебные приставы убедили женщину вывезти домашний скот и очистить земельный участок от навоза, скопившегося возле дома. Женщина занималась разведением коз прямо во дворе двухквартирного дома, где и жила.

— Женщина, будучи главой крестьянско-фермерского хозяйства, получила грант для разведения козоводства, а администрацией Доволенского сельсовета предоставила ей участок земли за пределами села Довольное для разведения скота, который она выкупила, но по назначению не использовала. Женщина держала 60 коз и 10 голов крупного рогатого скота на своей части двора возле дома, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

На жалобы соседей о том, что животные постоянно проникают на их огород, губят посадки, навоз от животных годами скапливается у забора, а во время дождей все смываются к ним на участок, женщина лишь говорила, что она ничего не нарушает, а 70 животных — это ее подсобное хозяйство. Чтобы отстоять свои права, соседка женщины обратилась в суд. Там, рассмотрев все доводы сторон, суд встал на защиту соседки.

— В итоге к приставам по Доволенскому району на принудительное исполнение поступил документ, по которому женщина должна вывести животных на отведенный для скотоводства участок, а также убрать, мешающий соседям навоз,- отметили в ведомстве.

Судебный пристав предупредил женщину о возбуждении в отношении нее исполнительного производства, однако женщина, несмотря на это, судебное решение не исполнила. Тогда приставы взыскали с нее исполнительский сбор в 5 тысяч рублей, а также установили новый срок для исполнения решения суда.

— Сейчас женщина уже приступила к очистке территории от скопившегося за годы навоза. Ей установили срок — до конца месяца она обязана исполнить требования исполнительного документа в полной мере, либо к ней будут приняты административные меры.